Andaç Haznedaroğlu: Osman Sınav bana gün yüzü göstermedi

HÜLYA Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar"ın yeni bölümünde Andaç Haznedaroğlu'nu ağırladı.

HÜLYA Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar"ın yeni bölümünde Andaç Haznedaroğlu'nu ağırladı. Ünlü yönetmen, üniversitede iktisat okuduktan sonra Moskova'da hem reji hem de oyunculuk alanında dünyanın en önemli okullarından birisine gitmek istediğini anlattı. Haznedaroğlu, Moskova macerası hakkında şunları söyledi: "Oraya gidecek param yoktu. Bir anketörlük şirketinde çalışıp para biriktirdim. Otobüs biletini aldım. Moskova'ya 3.5 gün süren bir yolculuğum oldu. Hayatı tanıma yolculuğumdu. Ben çalışmanın ne demek olduğunu Moskova'da öğrendim. Arkadaşlarım sabah 8'de kalkardı, ben ise 6'da kalkıp çalışmaya başlardım. 1 saatin çok şeyi değiştireceğini biliyordum."

KAPIDAN KOVUYORLARDI BACADAN GİRİYORDUM

Andaç Haznedaroğlu, eğitimini tamamladıktan sonra usta yönetmen Osman Sınav'la nasıl tanıştığını da anlattı: "Setlere gidiyordum. Kapıdan kovuyorlardı, bacadan giriyordum ve arkadaş ediniyordum. Bir şekilde Osman Bey'le konuşmanın bir yolunu buldum. Aslında bir yönetmenle yeni mezun birinin konuşması çok zordu. Anlattım derdimi, kendisiyle neden çalışmak istediğimi söyledim. Bir kadro açıldı ve beni aldılar. 6 yıl bana hiç gün yüzü göstermedi, çünkü gece çalışmayı çok seven bir yönetmen. Hep gece çalışırdık."

Deli Yürek'te 3 sene oynadım

Oyunculuk okumasına rağmen sektöre yardımcı yönetmen olarak adım atan Andaç Haznedaroğlu, 3 sene boyunca "Deli Yürek" dizisinde oynadığını da açıkladı: "Konservatuvarda oyunculuğa emek vermiştim. Ama İstanbul'a gelince oyunculuğun zorluğunun farkına vardım. Başrol oynayacak kadar güzel değildim. Oyuncu olarak belki arkadaşlarım kadar yetenekli de değildim. Fakat yönetmen olmak benim içimde daha büyük bir istekti. ve çok erken karar verdim, yönetmen yardımcılığına başladım. Sonra da yönetmenliğe doğru ilerledim."

Kaynak: Hürriyet