Anayasayı değiştirmek için kaç milletvekili lazım?

Anayasayı değiştirmek için kaç milletvekili lazım?
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarına kapıları kapattı. Peki, Anayasayı değiştirmek için kaç milletvekili lazım?

İki lider, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Erbakan ve Davutoğlu, değişikliğe kapıyı kapattı. Peki, Anayasayı değiştirmek için kaç milletvekili lazım?

ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN KAÇ MİLLETVEKİLİ LAZIM?

Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma" maddesinde yer alan bilgilere göre "Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür."

Yani 600 milletvekilinin yer aldığı Meclis'te değişiklik teklifi üye tamsayısının en az üçte biri olan 200 milletvekili tarafından yazıyla teklif edilebilir. Ancak bu değiştirme tekflinin kabulü için beşte üç çoğunluk yani 360 vekilin onay vermesi gerekir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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