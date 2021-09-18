Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

Anayasa yargısı alanında, "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı" adı altında yeni bir uluslararası birlik kuruldu.

Anayasa yargısı alanında, "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı" adı altında yeni bir uluslararası birlik kuruldu.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Bandung şehrinde 15-17 Eylül'de uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Konferansta "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı" adı altında yeni bir birliğin kurulması kararlaştırıldı.

Böylece Türk Anayasa Mahkemesinin 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Dolmabahçe'de başlattığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin anayasa mahkemelerini bir araya getirecek organizasyonun kurulması yönündeki çalışmalarda önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Türkiye'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Başraportör Murat Azaklı'nın temsil ettiği konferansa, toplam 38 ülke katıldı. Konferansın sonunda Arslan'ın başkanlığını yaptığı genel kurul toplantısında "Bandung Deklarasyonu" oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda ayrıca 2018'de kabul edilen "İstanbul Deklarasyonu" ile başlayan süreçte kurulmasına karar verilen konferansın ilk (açılış) kongresinin 2022 yılında İstanbul'da yapılması ve bu kongrede kuruluş sürecinin tamamlanması kararlaştırıldı.

Öte yandan konferansta iki gün boyunca "İnsan Hakları ve Anayasacılık" ana başlığı altında sunumlar yapıldı. Başkan Arslan bu kapsamda yaptığı konuşmada, modern demokrasinin çoğulcu demokrasi olduğuna ve anayasa mahkemelerinin de anayasal demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğine değindi. Arslan ayrıca, bireysel başvurunun kabulünden sonra Anayasa Mahkemesinin hak eksenli yaklaşımla çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu kararlardan örnekler vererek anlattı.

Konferans, "Bandung Deklarasyonu"nun okunmasıyla sona erdi.

Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ertuğrul Gazi Adnan Menderes
Magazin Bensu Soral
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Emre Kılınç Namaz Vakitleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:55:32. #1.12#