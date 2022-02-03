Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
DİYARBAKIR (İHA) - Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika