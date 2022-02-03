Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. - Haberler
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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Adalet, Politika, Haber

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