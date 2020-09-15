Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara tepki olarak AYM Başkanı'na "İşe bisikletle git gel bakalım" diyerek seslenmişti. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, bisiklete binerken çekildiği fotoğrafları paylaşarak Bakan Soylu'ya göndermede bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı konuşmada AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alarak "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Soylu'ya cevap Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, hem gençliğinde ve şimdi bisiklete binerken çekilen fotoğraflarını paylaştı hem de üstü kapalı bir şekilde Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı.

PROF. DR. ENGİN YILDIRIM'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR

Yıldırım'ın "Bisiklet maceram 2020-1992" yazarak paylaştığı fotoğraflar:

ANAYASA'DAN MADDE PAYLAŞTI

19.10.2015-25.10.2019 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevini de yürüten Prof. Dr. Engin Yıldırım fotoğraflardan önce de Anayasa'nın 138. maddesini paylaştı.

Söz konusu maddede şunlar yazıyor: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı da sert sözlerle eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin "karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesini konu edinen Süleyman Soylu, Arslan'a "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" sözleriyle yüklendi.