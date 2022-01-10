Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Adil yargılanma hakkının korunmadığı, ihlallerin önlenemediği bir ülkede hukuk devletinin tüm kurum ve...
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
"Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi" konulu sempozyum Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Ankara'da "Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi" konulu sempozyumun açılış...
ANKARA (AA) - "Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi" konulu sempozyum
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması
Hediye takdimi ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Ankara'da "Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi" konulu sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. (3)