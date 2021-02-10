Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekir?
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Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekir?

10.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:01
Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen yeni anayasa girişimi sonucu bazı sorular sorulmaya başlandı. Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç olduğunu söylediği olası yeni anayasa süreci nasıl işliyor?Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekir?

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Anayasa gündemde iken bazı sorular sorulmaya başlandı. Anayasa değişikliği nasıl yapılır? Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekir?

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ MİLLETVEKİLİ GEREKİR?

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:01:38. #1.16#
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