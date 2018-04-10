Anavatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

TBMM(AA) - Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin, "Buraya ittifak görüşmesi için gelmedik, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilir miyiz diye geldik." dedi.

Çelebi, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelebi, sorunları herkesin tartıştığını, bunları tekrar dile getirmek gibi niyetlerinin olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin çözüme odaklanmasından ve çözümü konuşmasından yana olduklarını dile getiren Çelebi, Kılıçdaroğlu ile bu çerçevede, güzel, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çelebi, "Çözümü arayan, çözümü konuşan her şeyde Anavatan Partisi olarak varız." dedi.

Sokaktaki çocuklar dahil Türkiye'de yaşanan sorunları herkesin bildiğini vurgulayan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunları herkes söylüyor ama çözümü söylemiyorlar. Çözümü söyleyecek o ortamı hazırlamamız lazım. O uzlaşı iklimini tekrar Türk siyasetine hakim kılmak zorundayız. Anavatan Partisi'nin kuruluş felsefesi, misyonu bunu emrediyor. Bizim de vizyonumuz zaten Türkiye'yi bu yaşanılan kısır döngüden, kaos ve kargaşadan çıkartabilecek metodları ortaya koymak. İnşallah çözüme yönelik önerisi olan, bu yönde çalışan herkesle biz diyaloğa hazırız. Önümüzdeki dönem Anavatan Partisi çok ciddi bir sorumluluk üstlenecek. Çözümü arayan, çözümün reçetelerini sunan bir parti olacağız."

Tekrar bir görüşme olup olmayacağı sorusu üzerine Çelebi, bu yönde bir prensip kararı aldıklarını, yapıcı görüşmelerin süreceğini vurguladı.

Çelebi, Türkiye'nin sallantılı bir dönemden geçtiğini savunarak, yaşanılanları hak etmediklerini söyledi. Vatandaşın gündemi ile siyasetin gündeminin tamamen birbirinden kopuk olduğunu öne süren Çelebi, "Vatandaşın gündemine mutlaka siyasetin gündemini döndürmek zorundayız. Vatandaşın gündemine hepimizin odaklanması lazım. Yoksa toplumsal çöküntüler olacak. Ciddi anlamda aile yapımızda erozyon başladı, ekonomi göçme noktasında, turizm bitmiş. 50 muhtarımızı İspanya'ya gönderiyoruz. Bizim turizm sektörümüz çökmüş. Muhtarlarımızı gönderebiliriz ama Türkiye'nin görmedikleri turizm bölgesine gönderebiliriz. Önümüzdeki süreçte Anavatan Partisi, ciddi sorumluluk almaya devam edecektir." diye konuştu.

Çelebi, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ittifakın gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Seçim yok, seçimlere 1,5 yıl varken Türkiye'nin de bunca sorunları varken, sadece Türkiye'nin gündemi ittifaklarmış gibi... Biz bunu doğru bulmuyoruz. Buraya ittifak görüşmesi için gelmedik, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilir miyiz diye geldik. İttifakların şimdiden Türkiye'nin bir numaralı gündemi gibi konuşulmasını da doğru bulmuyorum." karşılığını verdi.