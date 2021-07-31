Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Vali Epcim, ziyarette Genel Başkan Çelebi'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Çelebi ve beraberindekilere ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çelebi ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Anavatan Partisi Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Çiçekli, Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, İstanbul İl Başkanı Mustafa Onur Aydın ve Abdullah Resulzade yer aldı.

Kaynak: Habermetre

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Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti - Haberler
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