Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı
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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den "birlik ve beraberlik" çağrısı

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor. Tüm yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmenin yeri de birlik ve beraberliktir." dedi.

Çelebi, Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda partisinin il başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 2 yıldır salgın hastalık, deprem, sel gibi çeşitli doğal olaylar yüzünden zor günlerden geçtiğini kaydetti. Yaşanan zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılabileceğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Türkiye şu anda yangınlarla mücadele ediyor. Tüm yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmenin yeri de birlik ve beraberliktir. Müthiş bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon var. Bu tuzakların hepsini bozmamız lazım. 2 gün önce Antalya'daydık ve oradaki milletin dayanışmasına şahit olduk. Diyarbakır'dan, Van'dan, Yozgat'tan, Türkiye'nin her yerinden insanlar akın akın kardeşlerinin yardımına koşmuş. Bu gani gönüllü milleti kimse alaşağı edemez, sırtını yere getiremez."

Çelebi, milleti ayrıştırmak isteyenler olduğunu ve bu tuzağa kesinlikle düşülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Anavatan Partisinin Kütahya İl Başkanlığına Halil Bilgiç seçildi.

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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'den 'birlik ve beraberlik' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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