Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı
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Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı

22.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:01
Anaokulu öğrencilerinin karne heyecanı

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım, anaokulu öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl döneminin karnelerini dağıttı.

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım, anaokulu öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl döneminin karnelerini dağıttı.

Vedat Çeliker Anaokulunda yüz yüze eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan karne dağıtım törenine katılan Yıldırım, öğrencilere karnelerinin yanı sıra hediye de verdi.

Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarıyıl tatiline giren ve karne alan öğrencileri tebrik etti.

Her yıl sevinçli geçen karne gününün salgın nedeniyle bu yıl buruk yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Salgın tedbirleri nedeniyle öğrencilerimiz uzaktan eğitim yapıyor. Bu okulumuz da çok nadir yüz yüze eğitim yapan okullarımızdan birisi. Biz de bu karne gününde öğrencilerimizle zaman geçirmek istedik. Birçok öğrenci, birçok veli ve öğretmen bu okuldakilerin yerinde olmak isterlerdi. " dedi.

Yıldırım, alınan tedbirlerle salgının geçeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Bilim insanlarımız çalışıyor. Biz de illerde tedbirleri uygulamaya gayret ediyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bugünler de geçecek ve bugünler aklımızda anı olarak kalacak. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak zorundayız. Bütün vatandaşların tedbirlere uyması gerekiyor. Bu sayede bu virüsü yenebiliriz. İlimiz de iyi durumda. Bu da vatandaşlarımızın tedbirlere hassasiyetle uymasıyla oluyor. Bu hassasiyeti hep birlikte devam ettirelim. Bu virüsün yayılmasının önüne geçelim. Herkes bu toplumun içinde yaşıyor, birimiz hepimiz için gayret ediyor."

Vali Yıldırım'a İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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