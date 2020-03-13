Anaokulu öğrencileri 250 fidanı toprakla buluşturdu TEMA Vakfı gönüllülerinin önderliğinde Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği meşe fidanlarından 250 tanesini Ayvacık Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri toprakla buluşturdu.

TEMA Vakfı gönüllülerinin önderliğinde Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği meşe fidanlarından 250 tanesini Ayvacık Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri toprakla buluşturdu.



Ayvacık Fatih Mahallesinde gerçekleşen fidan dikimine öğrencilerin ve velilerin ilgisi yoğundu. Fidanların dikilmesinin ardından piknik yapan öğrenciler alandan ayrıldı.



TEMA Vakfı Ayvacık İlçe Sorumlusu Elif Öner, "Çocuklarımızın doğada geçirdikleri zamanın artması, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek farklı tecrübeler yaşamasını istiyoruz. Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri ile fidan dikimi düzenledik. Çocukların fidan dikerken yaşadıkları heyecanı ve gözlerindeki ışığı görmek benim için masalsı bir mutluluk. Umut yeşertmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA