Anaokulları ne zaman açılacak 2021? Anasınıfı ne zaman açılacak?

Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmen ve velilerin de yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Okulların 6 Eylül'de açılacağı MEB tarafından ilan edilmişti. Okullarının başlamasına az bir zaman kala veliler için de okul heyecanı başladı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak 2021? Anasınıfı ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılacak? 2021 anasınıfı ne zaman açılacak? 2021 anaokulu, kreş ve anasınıfında okulların açılacağı tarih nedir?

Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ile birlikte öğretmen ve velilerin de yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Okulların 6 Eylül'de açılacağı MEB tarafından ilan edilmişti. Okullarının başlamasına az bir zaman kala veliler için de okul heyecanı başladı. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak 2021? Anasınıfı ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılacak? 2021 anasınıfı ne zaman açılacak? 2021 anaokulu, kreş ve anasınıfında okulların açılacağı tarih nedir? İşte detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

MEB 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Eğitimlerin yüz yüze yapılacağı okullarda koronavirüs tedbirleri için hazırlıklar başladı. ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri okula biraz daha erken başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yani Anaokulu ve anasınıfı öğrencileri 31 Ağustos'ta umum eğitimi için okullarda olacak.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1.sınıf öğrencileri için de uyum eğitimi haftası olacak. 1. sınıflar da 1 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

MEB 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir. 10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir. 11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.