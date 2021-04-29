Anaokulları kapanacak mı? Anaokulları kapandı mı, açılacak mı? Tam kapanma genelgesi detayları

Son dakika anaokulları ile ilgili kararları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma süresi boyunca yüz yüze eğitimin ve yüz yüze sınavların yapılmayacağını söylemişti. Peki, anaokulları kapanacak mı? Anaokulları kapandı mı, açılacak mı? Tam kapanma genelgesi detayları