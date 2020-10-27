Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

27.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:05
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevlerin etrafını sardığı evlerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),- 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:07:57. #1.15#
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