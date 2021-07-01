ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Anamur ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Anamur ve Bozyazı ilçelerinde balıkçı teknelerinin tur ve işaret fişeği şovları eşliğinde kutlandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Anamur ve Bozyazı ilçelerinde balıkçı teknelerinin tur ve işaret fişeği şovları eşliğinde kutlandı.

Törene, Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Liman Başkanı Ahmet Temen Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Gökhan Çalık ve vatandaşlar katıldı. Anamur'un denizcilik açısından öneminin büyük olduğunu belirten Kaymakam Alp Eren Yılmaz, "Kabotaj bayramının çok büyük önemi var. Tam Kıbrıs'ın karşısında. Kıbrıs'a en yakın noktadayız. Özellikle Doğu Akdeniz'de, son günlerde kaydetmiş olduğumuz gelişmeler ışığında, bölgemizin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Denizciliğin önemi, mavi vatanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

'MAVİ VATAN ÖNEMLİ'

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise günümüzde denizciliğin öneminin büyük olduğunu söyledi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayan Başkan Kılınç, 'Mavi vatanda Türk Milleti, Türk Devleti her zaman hakkını sonuna kadar savunacaktır. Her türlü haklarından da asla vazgeçmeyecektir" diye konuştu.

Bozyazı Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi Başkanı İbrahim Bakır ve Başkan Yardımcısı Gökhan Ünsal'ın organizasyonunda 13 balıkçı teknesi tur ve işaret fişeği gösterisi yaptı.

ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eşini tarım aletiyle öldürmüştü: 15 yaşında tecavüze uğradım, yıllarca şiddet gördüm
Eşini tarım aletiyle öldürmüştü: 15 yaşında tecavüze uğradım, yıllarca şiddet gördüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu
Spor Arda Turan Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANAMUR'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:15:52. #1.15#

title