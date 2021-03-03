Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
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Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

03.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:40
Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda İlker Tez (30) öldü, 2 kişi yaralandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda İlker Tez (30) öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece yarısı sıralarında Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir oto galeride meydana geldi. Kimliği belirsiz 6 kişi, bir oto galeriyle tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği İlker Tez, babası Kemal Tez (49) ve Zafer Arıkan yaralandı. Şüpheliler otomobillerle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İlker Tez, müdahalelere karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. İlker Tez'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, polis ekipleri firari 3 saldırganı daha yakalamak için çalışma başlattı.


Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Anamur'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:40:28. #1.14#
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