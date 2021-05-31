Anamur'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
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Anamur'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Anamur'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde, hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında Anamur Adliyesi'nde program düzenlendi.

İlk kitap bağışlarının alındığı programa Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal da katıldı.

Kampanyanın, 16 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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Anamur'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Haberler
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