Anamur'da deniz canlıları konferansı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Akdeniz'deki tehlikeli balık türleriyle ilgili konferans düzenlendi.

Anamur Belediyesi ve Anamur Su Ürünleri Kooperatifi tarafından düzenlenen konferans, Anamur Belediyesi'nin konferans salonunda yapıldı.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, buradaki sunumunda, Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen zehirli balık türlerinin arttığını belirterek, aralarında en tehlikelisinin aslan balığı olduğunu söyledi.

Bu balıkların, iklim değişikliği nedeniyle bölgeye geldiğini kaydeden Ayas, "Bu balıkları iyi tanımalıyız. Zararlı olabilecek özelliklerini bilmeli ve önlemler almalıyız. Bir yaralanmaya maruz kalındığı takdirde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Ayas, deniz ekosisteminin korunmasının önemine de dikkati çekti.

Kaynak: AA