Anamur Belediyesinden el sanatları sergisi

Anamur Belediyesince hazırlanan ahşap oyma ve kilim dokuma sergisi, ziyarete açıldı.

Anamur Belediyesince hazırlanan ahşap oyma ve kilim dokuma sergisi, ziyarete açıldı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Muşurup Sanat Sokağı'nda düzenlenen sergide, sanatçıların ve kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, açılıştaki konuşmasında, ilçede ahşap oyma ve dokumacılık sanatının devam ettirildiğini belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da kültür ve sanat çalışmalarını gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirterek, "Anamur Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Sanat Atölyesi kapsamında bu tür çalışmalara destek oluyoruz. Bir taraftan sanatçılarımızın 'el emeği göz nuru' eserlerinin tanıtımını sağlarken diğer taraftan da resim, müzik, folklor, çini süsleme ve ahşap boyama kurslarımızla faaliyet alanlarımızı her geçen gün genişletiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergiyi gezdi.

Ahşap oyma ve kilim dokuma sergisi, 2 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat