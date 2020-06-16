Anamız Var film konusu nedir? Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi hakkında merak edilen her şey!
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Anamız Var film konusu nedir? Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi hakkında merak edilen her şey!

Yerli komedi filmi olan Anamız Var beğenilerek izleniyor. Anamız Var filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Anamız Var film konusu nedir? Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi hakkında merak edilen her şey!

Anamız Var film konusu nedir? Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi hakkında merak edilen her şey!
16.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:53

Türk aile ve sosyal ilişkiler türündeki güldürü yapımlarından biri olan Anamız Var filmi Türk izleyicisi tarafından beğenilerek izleniyor. Anamız Var filmi hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Anamız Var konusu nedir ve oyuncuları kimler? Detaylar içeriğimizde.

ANAMIZ VAR KONUSU NEDİR?

Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz'un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze'nin en büyük düşmanı ise Firdevs'tir. Ülfet, Firdevs'in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet'e karşı düşmanlık beslemektedir.

Ülfet'in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya'dan Türkiye'ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz'u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet'in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Anamız Var film konusu nedir? Anamız Var oyuncuları kimler? Anamız Var filmi hakkında merak edilen her şey!
ANAMIZ VAR

Fakat Oğuz, Rusya'dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz'un ise kalbi tek parça değildir.

Ülfet ile Firdevs'in amansız savaşında Oğuz'un sakladığı sır durumu daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürükleyecektir.

ANAMIZ VAR OYUNCULARI KİMLER?

Alper Saldıran(Oğuz)

Füsun Demirel (Ülfet)

Birgül Ulusoy(Nimet)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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