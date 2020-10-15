Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!

Analı kızlı çorbası, Türkiye'nin Adana bölgesinde sık tüketilen bir çorbadır. Başlangıç olarak ikram edilir. Adana yöresine bu lezzet nasıl yapılır? Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!