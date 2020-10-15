Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!
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Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!

15.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:03
Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!

Analı kızlı çorbası, Türkiye'nin Adana bölgesinde sık tüketilen bir çorbadır. Başlangıç olarak ikram edilir. Adana yöresine bu lezzet nasıl yapılır? Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!

Kırık pirinç, irmik ve et ile yapılan yuvalama denilen küçük köfteler ile nohut, et ve yoğurt ile yapılır. Türk geleneksel yemekleri arasında sıkça tercih edilen lezzet arasında. Analı kızlı tarifi! İAnalı kızlı nasıl yapılır? En güzel Analı kızlı çorba tarifi! En kolay Analı kızlı tarifi!

ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

Analı Kızlı Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1/2 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorbası için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram iri doğranmış kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı su

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı;

İç harcı için:

Soğan ve zeytinyağını tavaya alın. Güzelce kavurun.

Ardından kıymayı ilave ederek 12-15 dakika kısık ateşte pişirin. Arada açıp karıştırın.

Ardından salça, tuz ve baharatlarını ilave ederek ocaktan alın.

Hamuru için:

Derin bir kabın içine irmik, köftelik bulgur ve sıcak suyu alın. Üzeri kapalı bir biçimde 15 dakika dinlendirin.

Ardından tüm malzemeleri içerisine koyun ve güzelce yoğurun.

Hamur kıvam aldığında ikiye bölün.

Elinizi suyla hafifçe ıslatın. Bir parçasını minik içli köfteler biçimine getirin. İçlerini hazırladığınız kıymalı harçla doldurup kapatın.

Diğer bölümünü de minik köfteler halinde yuvarlayın.

Çorbası için:

Zeytinyağı, salça ve etleri kavurun. Kapağı kapalı bir biçimde 12- 15 dakika pişirin.

Açıp içerisine suyu ilave edin. Nar ekşisini de ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Ardından köfteleri ilave edin ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Haşlanmış nohut, tuz ve limonu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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