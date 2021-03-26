ANAKARİYER ile "Sektör Günleri"
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ANAKARİYER ile "Sektör Günleri"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ANAKARİYER ile 'Sektör Günleri'

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) tarafından Kariyer Dersi kapsamında düzenlenen "Sektör Günleri" ekinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) tarafından Kariyer Dersi kapsamında düzenlenen "Sektör Günleri" ekinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Kulübünü işbirliği ile düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Dülger yaptı. Çevrim içi ortamda gerçekleşen, "Mahfi Eğilmez ile Kariyer Söyleşisi" etkinliğinde Eğilmez, kendi kariyer yolculuğu deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Kariyer planının önemini vurgulayan ve gençlerin kendi kariyerlerini planlarken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair öneri ve tavsiyelerde bulunan Eğilmez, söyleşinin devamında öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Eğilmez, böyle verimli ve öğrenci geleceğine odaklı bir organizasyona dahil olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirirken, tüm dinleyicilere iyi dileklerini ileterek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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