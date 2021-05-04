Anahtarlarını alan depremzedeler: "Evler harika"

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son kura ile konutları tespit edilen 431 depremzede anahtarlarını almaya başlayarak, bayram öncesi çifte bayram yaşadı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son kura ile konutları tespit edilen 431 depremzede anahtarlarını almaya başlayarak, bayram öncesi çifte bayram yaşadı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yaklaşık 23 bin konutun inşa edilmesi için Elazığ'da çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şuana kadar 10 binden fazla konut, çekilen kuralarla hak sahiplerine teslim edildi. Son olarak kent merkezinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen 299 konut ile Yurtbaşı beldesinde tamamlanan ve kurası çekilen 132 olmak üzere 431 konutun hak sahibi de belirlendi. Hak sahibi olan depremzedeler bugünden itibaren anahtarlarını merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi TOKİ 1. Etap'da almaya başladı. Dairelerinin anahtarlarını teslim alan depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeni evinin yıkılan evine nazaran depreme daha dayanıklı olduğunu belirten Mehmet Akat, "Sürsürü Mahallesinde oturuyordum. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Evler ise harika ve ben evime baktım güzel. Bugün de anahtarımızı aldık. Allah herkese nasip etsin ve devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Yeni evinin anahtarını alan depremzedelerden Zahide Erdem ise, "Evim yıkılmadı ama ağır hasar almıştı. Burası da güzel. Evimi beğendim. Devletimize ve milletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öte yandan hak sahibi olup kurada isimleri çıkanların 45 gün süre içerisinde mutlaka anahtarlarını teslim almaları istenerek, aksi durumda hak sahipliği durumunun ortadan kalacağı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı