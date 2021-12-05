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AnadoluJet, İstanbul-Odessa uçuşlarına başlıyor

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
AnadoluJet, İstanbul-Odessa uçuşlarına başlıyor

AnadoluJet, 16 Aralık itibarıyla Ukrayna'nın Odessa kentine sefer düzenleyecek.

İSTANBUL (AA) - AnadoluJet, 16 Aralık itibarıyla Ukrayna'nın Odessa kentine sefer düzenleyecek.

AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Odessa arasında karşılıklı uçuşlar haftanın 3 günü (perşembe, cumartesi ve pazar) yapılacak.

Seferler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.20'de, Odessa Havalimanı'ndan yerel saatle 14.35'te gerçekleştirilecek.

AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı, gidiş-dönüş bilet fiyatları 82 dolardan, Odessa Havalimanı çıkışlı, gidiş-dönüş bilet fiyatları 56 dolardan satışa sunuluyor.

Yolcular, 31 Aralık (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022'ye (dahil) kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

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AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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