Anadolu Yayıncılar Derneğinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
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Anadolu Yayıncılar Derneğinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama

Anadolu Yayıncılar Derneğinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak İHA Muhabiri Mustafa Uslu'yu yapılan şiddeti kınıyoruz" dedi.

- Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak İHA Muhabiri Mustafa Uslu'yu yapılan şiddeti kınıyoruz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Burhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak İHA Muhabiri Mustafa Uslu'yu yapılan şiddeti kınıyoruz. Kocaeli Milletvekilli Lütfü Türkkan'ı özür dilemeye davet ediyoruz. Sorumlular cezalandırılmalıdır. Basın Özgürlüğü diyenlerin gerçek özgürlük istemedikleri ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA

Anadolu Yayıncılar Derneğinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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