Anadolu Uygarlıkları Konferansları UrartuKrallığı
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Anadolu Uygarlıkları Konferansları UrartuKrallığı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, internet üzerinden canlı olarak düzenlediği söyleşilerine bir yenisini ekliyor: "Anadolu Uygarlıkları Konferansları".

Anadolu Uygarlıkları Konferansları UrartuKrallığı
17.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:28

18 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da yapılacak olan Anadolu Uygarlıkları Konferansları'nın bu ilk bölümünde, projenin 2011 yılında ilk yayımlanan kitabı olan "Urartu: Doğu'da Değişim"den yola çıkılarak kendine özgü yanlarıyla Urartu Krallığı konuşulacak.

Kültürel mirasa sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmak amacıyla Tüpraş-YKY işbirliğiyle hazırlanan "Anadolu Uygarlıkları Serisi" kitapları, Anadolu'nun köklü tarihine dair kapsamlı bir külliyat sunuyor. Anadolu'da yaşamış medeniyetlere dair en güncel araştırmaları bir araya getiren ve toplam 12 kitaptan oluşan seriden bugüne kadar 8 kitap yayımlandı. Projenin hayata geçirilmesinden 9 yıl sonra kitaplar, daha geniş bir okur kitlesinin de yararlanması için yeni bir tasarım ve güncellenen içerikleriyle yeniden yayımlanıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın 18 Haziran Perşembe günü saat 18:00'da İnternet üzerinden canlı olarak yapacağı Anadolu Uygarlıkları Konferansları'nın bu ilk bölümünde, projenin 2011 yılında ilk yayımlanan kitabı olan "Urartu: Doğu'da Değişim"den yola çıkılarak kendine özgü yanlarıyla Urartu Krallığı konuşulacak. Her biri uluslararası alanda araştırmalarıyla tanınan bilim insanlarının hazırladığı toplam 15 makaleden oluşan kitapta, Urartu Krallığı, mimarisi, siyasal tarihi, dili, yazısı, sanatı, maden teknolojisi, çanak çömlek üretimi vb konularda en güncel bilgiler yer alıyor.

Kitabın editörleri Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konyar'ın katılacağı söyleşide, M.Ö. 9-7. yüzyıllarda hüküm süren Urartu Krallığı'nın dini inanışları, din ve devlet ilişkileri ile yerel toplumların inançları hakkında bilinmeyenler ele alınacak. Söyleşide ayrıca Urartu mimarisinin en çarpıcı örneklerinden olan tapınakların, üç boyutlu olarak yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarından da örnekler sunulacak.

Kaynak: Bültenler

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