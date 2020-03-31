Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli?
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Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gösterdiği samimi tavırlarla sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan gelişme sonrası Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli gibi konular merak edildi.

31.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:01
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli?

Sosyal medyada yaptığı yayında takipçileri ile samimi şekilde diyaloğa giren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan kısa sürede sosyal edyada gündem oldu.Peki, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı hayatı ve biyografisi!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

1975 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI Dokuz Eylül Üniversitesinde Maliye ve Mali Hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesinde doktorasını Maliye Mali Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu. Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu. Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Çomaklı iyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli?

Haberin Videosu:

T.C Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
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Osman DEMİR
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