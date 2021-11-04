Anadolu Üniversitesi PDRM'den Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür belgesi

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM) tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında eğitim faaliyetinde bulunan polis memurları Mehmet Ali Avcı ve Mehmet Nergiz'e teşekkür belgesi verildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek adına hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında geçtiğimiz ay Anadolu Üniversitesi bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Proje kapsamında eğitim faaliyetinde bulunan Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Polis Memurları Mehmet Ali Avcı ve Mehmet Nergiz'e Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi(PDRM) Müdürü Prof. Dr. Esra Ceyhan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Üniversitesi PDRM koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Personel Dairesi Başkanlığı işbirliğinde organize edilmişti. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında Polis Memurları Mehmet Ali Avcı ve Mehmet Nergiz tarafından 11-14 Ekim tarihleri arasında 8 yüz yüze oturumda 522 katılımcı ve 9 çevrimiçi oturumda 1639 katılımcı olmak üzere toplam 2161 kişiye Narkoeğitim verildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet