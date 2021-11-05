Anadolu Üniversitesi'nden çok sesli müzik eğitimi

GAZİANTEP (İHA) - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen, Anadolu üniversitesi Koray Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Müzikolog Ersin Antep ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Mete Gökçe öğrencilerle bir araya geldi. Müzikolog Ersin Antep ve koro şefi Dr. Mete Gökçe, katılımcı ve öğrencilere bilgiler verdi.

Çok sesli müzik alanındaki gelişmeler konuşuldu

"Cumhuriyet Dönemi Çok Sesli Müzikte İlk Adımlar" başlıklı seminerde Müzikolog Ersin Antep, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok sesli müzik alanındaki gelişimine dair bilgiler aktarırken Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok sesli müziğe katkı sağlamış isimlerden ve bu konuya öncülük etmiş sanatçılardan da bahsederek günümüze kadar gelmiş Türk müzik sanatını katılımcılara anlattı.

Öğrenciler koro çalıştayında bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen Koro Eğitimi Çalıştayı'nda ise koro şefi Dr. Mete Gökçe; diyafram kullanımı, ses üretimi, ortak düşünme ve dinleme konularında eğitim verdi. Yaş gruplarına göre ayrılan öğrencilerin sahnede ayrı ayrı yer alarak yaptıkları ses çalışmaları, koro dersi kapsamında çalıştıkları eserler üzerinde müzikal ve teknik kazanımlar sağlamalarına katkıda bulundu. - ESKİŞEHİR