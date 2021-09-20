Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup bir üniversite daha okumak isteyen adaylar AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırıyor. Sınavsız ikinci üniversite okuyan adaylar Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman 2021? diye araştırmakta. Peki, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 Akademik takvimi! İşte detaylar haberimizde...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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