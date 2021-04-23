Anadolu Üniversitesi çocuk evlerindeki çocukların bayramına ortak oldu
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Anadolu Üniversitesi çocuk evlerindeki çocukların bayramına ortak oldu

Anadolu Üniversitesi çocuk evlerindeki çocukların bayramına ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, çocuk evlerinde kalan çocukların bayramlarını kutlarken, İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise çocuklara yönelik bir dizi etkinlik planladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, çocuk evlerinde kalan çocukların bayramlarını kutlarken, İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise çocuklara yönelik bir dizi etkinlik planladı.

Çocuk evlerinde kalan çocuklara gönderdiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında Rektör Prof. Dr. Erdal, "İnsanlığın umudu olan sımsıcak gülüşünüzün yüzlerinizden hiç eksik olmamasını ve gözlerinizdeki ışığın daima geleceğimize ümit olmasını temenni ederek, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı olan sizleri çok sevdiğimi ve kampüste ağırlamak için sabırsızlıkla beklediğimi bilmenizi istiyorum. Yolunuz daima aydınlık olsun." sözlerine yer verdi.

İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden anlamlı proje

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri; İdil Şentürk, Tülay Gümüş, Ozan Çağlar, Duygu Can ve Bolat İliksiz, "Komşu Evdeki Oyun" başlıklı projeleri ile Eskişehir'deki çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik bir dizi etkinlik planladı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, "origami ve el işi atölyeleri, online masal dinletisi, dans atölyeleri ve jimnastik faaliyetleri, geri dönüşüm ve doğa bilinci atölyesi, online müze gezileri, deprem farkındalığı eğitimi ve iletişim faaliyetleri" başlıklarında düzenledikleri etkinliklerle pandemi dönemiyle birlikte çocukların artan sosyalleşme ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) tarafından da desteklenen "Komşu Evdeki Oyun" projesinin etkinlikleri 3 hafta boyunca devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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