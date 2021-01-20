Anadolu Üniversitesi 200 bin öğrencisiyle çevrim içi etkinliklerde buluşuyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye'deki tüm öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Çevrim İçi Öğrenci Toplulukları" başlığı altında hem öğrenim hem de sosyal aktivitelerden oluşan bir dizi içerik oluşturdu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye'deki tüm öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Çevrim İçi Öğrenci Toplulukları" başlığı altında hem öğrenim hem de sosyal aktivitelerden oluşan bir dizi içerik oluşturdu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı tüm öğrencilerin ücretsiz kaydolabildiği çevrim içi topluluklara, farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikler düzenleniyor.

Aktif olarak öğrenimine devam eden 1 milyonun üzerindeki Açıköğretim öğrencisine en iyi hizmeti sunmak için çalışma başlatan AÜ, alanında uzman isimlerin öğrencilerle buluştuğu etkinliklerin duyurusuna başladı.

Yaklaşık 200 bini bulan üye sayısı ile çevrim içi iletişim kuran Üniversite, öğrencilerinin bilgi birikimlerini paylaşmasına imkan sağlamak amacıyla kitap, sinema, fotoğraf, tarih, müzik ve bilişim topluluklarını bir araya getiriyor.

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine sinemanın farklı boyutlarında, derinlikli bilgi ve deneyimi aktarmayı planlayan Üniversite, bu ay sinema oyuncusu Ercan Kesal ile öğrencileri buluşturacak.

Müzik camiasından Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Başkemancısı Nazlı Avcı'nın "Tarihte Salgın Hastalıklar", Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Öykü Nasıl Okunur?" konu başlıklarıyla, Prof. Dr. Oktay Yivli'nin konuk olacağı etkinliklerin tarih ve saat programına AÜ internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ