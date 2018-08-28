Anadolu Sigorta Faaliyet Raporu'na 4 Uluslararası Ödül

Anadolu Sigorta'nın Tayburn tarafından hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu, "Her yerde dijital, herkese Anadolu Sigorta" mottosu ile Anadolu Sigorta'nın dijitalleşmeyi; ürün, hizmet, kanal ve iş modelleri bağlamında çok yönlü bütünsel bir strateji olarak ele alışını işledi.

Faaliyet Raporu, içerdiği bilgiler, sektöre ve şirkete ilişkin analizleri ile, yalnızca yatırımcılar değil, Anadolu Sigorta'nın müşterileri, iş ortakları ve çalışanları tarafından da ilgiyle okunup takip edilebilmesi amacıyla hazırlandı.

Anadolu Sigorta 2017 yılı Faaliyet Raporunun başarısı 4 uluslararası ödül ile taçlandırıldı. Rapor, LACP (ABD) tarafından 'Sigortacılık kategorisi - En İyi Faaliyet Raporu - Altın Ödül', 'Tüm kategoriler EMEA sıralaması- En İyi Rapor Kapağı altın ödülü', ARC (ABD) tarafından 'En İyi Başkan Mesajı Onur Ödülü' ve IADA (İngiltere) tarafından da 'En İyi Faaliyet Raporu, Genel Değerlendirme, Bronz Ödül'ün sahibi oldu.

Anadolu Sigorta, 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılı Faaliyet Raporları ile de çok sayıda uluslararası ödüle layık görülmüştü.