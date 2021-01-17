Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var
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Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var

17.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:30
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı

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