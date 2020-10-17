Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı

17.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:12
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 3 gün önce ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, trafik akışının yönlendirildiği D-100 kara yolunda yoğunluk yaşanması üzerine küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 3 gün önce ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, trafik akışının yönlendirildiği D-100 kara yolunda yoğunluk yaşanması üzerine küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Alınan bilgiye göre, çarşamba günü otoyolun Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde çalışmaların başlamasıyla Ankara istikametinin ulaşıma kapatılması, trafiğin verildiği D-100 kara yolu Bolu Dağı çıkışında yoğunluğa neden oldu.

Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul istikameti viyadükler üzerinde yolu ikiye ayırarak baypas çalışması yaptı.

Tır, tanker ve ağır yük taşıyan kamyonlar otoyolun Düzce kesiminden Kaynaşlı, Bolu kesiminden ise Abant gişelerine ve buradan da D-100 Bolu Dağı geçişine yönlendirilirken, otoyol küçük araçların kullanımına açıldı.

Baypas yapılan kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolda, çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sergey Lavrov Süleyman Soylu Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Yasmin Erbil Merve Boluğur Erdem Tepegöz
Spor Can Bartu Ozan Tufan Eddie Newton Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Füze Ak Parti Cep Telefonu Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü küçük araçlara açıldı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 15:15:02. #1.15#
title