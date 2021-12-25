Anadolu'nun ilk hadis okulunda hadis dersleri devam ediyor

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da bulunan Anadolu'nun ilk hadis okulu Taş Mescit'te, 2'nci hadis dersi, Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul tarafından verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Darülhadis İslam Araştırma Merkezi tarafından Anadolu'nun ilk hadis okulu olan Taş Mescit'te 2'inci hadis dersleri verildi. Programa Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Ali Asar moderatörlüğünde düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinden Şuayp El-hac tarafından Kur'an-ı kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Daha sonra kürsüye gelen Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, hadislerle ilgili önemli bilgiler verdi. Program, Erul'un konuşmasının ardından sona erdi. - ÇANKIRI