Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu

Anadolu Mektebi'nin okuma programlarına yurt içi ve yurt dışından katılan gençler, akranlarıyla bir araya geldi.

Anadolu Mektebi'nin okuma programlarına yurt içi ve yurt dışından katılan gençler, akranlarıyla bir araya geldi.

Faaliyet gösterdiği coğrafyayı genişleten Anadolu Mektebi, milli ve manevi değerlerini tanıyan ve bu değerlere sahip çıkan gençler yetiştirme gayesiyle Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'daki gruplarla "Gönül Köprüsü Okuma Programı" başlattı.

Programa yurt dışından katılan gençlerin Türkiye'deki akranlarıyla tanışması için düzenlenen "Gönül Köprüsü İstanbul" etkinlikleri ise panel, öğrenci buluşması, tiyatro, konser ve tarihi mekan gezileriyle devam ediyor.

"Kitap okumaktan insan okumaya geçiş yaptık"

Yunanistan'dan katılan Eslem Mehmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesinden bu yıl mezun olduğunu ve Türkiye bursları aracılığıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okumaya hak kazandığını söyledi.

Programa ilk kez 2 yıl önce, lise ikinci sınıftayken katıldığını kaydeden Mehmet, "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov okumaları yaptım. Programı ve geziyi düzenleyenlere, Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mehmet, okumayı çok sevdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Böyle düzenli bir okuma çok iyi ama özellikle geziye diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla kaynaşmamız, kitaplar üzerine konuşmamız çok güzel oldu. Çünkü ne kadar okusak da insanı okumak bambaşka bir şey. Buraya geldikten sonra farklı ülkelerden arkadaşlarla beraber, Türkiye dışında yaşayan Türkler olarak sorunlarımızı konuştuk. Edebiyat üzerine de konuştuk ve çok bambaşka bir ortam oldu. Yani bu geziyle ilgili şunu söyleyebilirim ki kitap okumaktan insan okumaya geçiş yaptık."

"Anadolu Mektebi özellikle gençler için çok eğitici"

Ankara'dan katılan Şevval Yüce de Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu aktararak, "Anadolu Mektebi, gençler için çok eğitici. Özellikle de kitap okumayı sevdiren, sorgulayıcı okumayı bizlere öğreten bir program. Bu nedenle hem kişisel gelişimimizde hem de okunması gereken yazarları okumamız dolayısıyla bize çok fazla şey katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, okumayı çok sevdiğinin altını çizerek, okuldaki bir öğretmeninin tavsiyesiyle etkinliğe katıldığına işaret etti.

Gönüllü bir program olan Anadolu Mektebi'ni herkese tavsiye ettiğini söyleyen Yüce, "Yalnız kitap okumuyoruz, burada kendimizi de geliştiriyoruz. Makalelerimizi yazarken ve onları sunarken hem toplum içinde kendimizi daha iyi ifade etmeyi, hem de çok daha sorgulayıcı okumayı öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Şevval Yüce, yurt dışından katılan arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okudukça dil zaten gelişir. Bu konuda şüpheleri olmasın. Burada oldukça anlayışlı şekilde onlara yaklaşacağız. Zaten aynı odalarda kalıyoruz. Farklı kültürler, farklı yerlerden gelmeleri dolayısıyla konuşacak çok fazla konumuz var. Kökümüz aynı olsa da aslında farklı sosyal çevrelerde büyüdük. Bu nedenle birbirimize katabileceğimiz çok fazla şey var."

"Anadolu Mektebi bize bir kapı"

Bulgaristan'dan katılan Meral Yüsein ise yaklaşık bir yıldır Anadolu Mektebi'nin bir parçası olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz vasıtasıyla katıldım. Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov okumaları yaptım." diye konuştu.

Cengiz Aytmatov, Mustafa Kutlu ve diğer yazarların kitaplarını okumanın en büyük katkısının Türkçe anadilini geliştirdiğini sözlerine ekleyen Yüsein, "Buraya geldikten sonra İstanbul'u, müzeleri, camileri gezme fırsatımız oldu. Yani kültür ve tarihle iç içe olduğumuz çok güzel anlar geçiriyoruz." diye konuştu.

Yüsein, yurt dışında yaşayanlara Anadolu Mektebi'ne katılmalarını tavsiye ederek, "Bence hiç düşünmeden başvursunlar. Kesinlikle bu bizim anavatanımıza karşı bir görevimiz. Benliğimizi kaybetmememiz ve hatırlamamız gerekiyor. Bizi biz yapan dilimiz, Türkçemiz, tarihimiz, örf ve adetimiz. Bu açıdan da Anadolu Mektebi bize bir kapı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 2016'da imzalanan protokol uyarınca orta öğretim kurumlarında faaliyet gösteren Anadolu Mektebi, düşünce, sanat ve kültür hayatında etkileri olan ve edebiyata katkı sunan yazarların eserlerinin okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve düzenlenen panellerle dinleyicilere aktarılması temeline dayalı okuma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Gönül Köprüsü İstanbul" programı, çeşitli etkinliklerle 4 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani