SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep'in bir "uyum" kenti olduğunu belirterek, "Bu özelliğini uzun yıllar değişik dinlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmasına borçludur" dedi.



Konukoğlu, Capital ve Ekonomist dergilerinin, Fibabanka ve Vodafone destekleri, Gaziantep Sanayi Odası'nın katkılarıyla Divan Otel'de düzenlediği "Anadolu Markaları Yarışıyor, Türkiye İlerliyor" konulu toplantıda, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'nun yönettiği panelde yaptığı konuşmada, Gaziantep'i diğer kentlerden farklı kılan diğer özelliğinin "Ortak Akıl uygulaması olduğunu söyledi.



Gazianteplilerin yurt içi veya yurt dışında yükseköğrenimini yaptıktan sonra sahip olabileceği her türlü olanağı bir kenara itip Gaziantep'e dönemlerinin kent açısından çok önemli kazanım olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, "Gaziantep'in sanayileşme başarısında, 1989 yılında sanayicinin dilinden anlayan, sanayicileri yönlendiren Gaziantep Sanayi Odası'nın kurulması çok önemli rol oynamıştır" diye konuştu.



İngilizce tarzanca ihracat arttı



Konukoğlu, Gaziantep'in, Gaziantep Sanayi Odası kurulduktan sonra gelişip sıçrama yaptığını, kabuğuna sığmaz olup Türkiye'ye örnek model haline geldiğine vurgu yaptı. Gaziantep'te hemen her sektörde üretim yapıldığını, çok iyi derecede İngilizce bilenlerin yanı sıra, "tarzanca" iletişim kuran girişimcilerin de sayesinde 170'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Konukoğlu, girişimcilerin mümkün olduğunca "komşusunun işini yapmamaya" özen göstererek ürün çeşitliğini sağladıklarının altını çizdi.



"Yönetim gençlere bırakılmalı"



Konukoğlu, kendisinin 2014 yılı başında, 15 yıl önce ısrarla dile getirdiği "65 yaşına gelince yönetimi devredeceğim" açıklamasına uygun olarak SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinden ayrıldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün sanayide 4.0'ı, dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Bizim kuşan bu gelişmelere çok da uygun değil. 65 yaşında gelen işini gençlere bırakmalı. Gençler bu alanda çok başarılı. Bizler onların iş yapışını görüp, başarılarıyla gururlanmalıyız."



Konukoğlu, "Gaziantep'in önü açık, sanayicinin gözü kara. Korkmayalım. Türkiye'nin de önü açık. Şu anda var gibi olan karabulutların dağılacağı günler yakındır" diyerek, sözlerini tamamladı.



Panelde, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, Enderpen Genel Müdürü Esra Ercan ve Özmen Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen de gruplarına ilişkin bilgi paylaştı.



Sunuculuğunu Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş'in yaptığı toplantıda, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, Fibabanka Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Finansal Piyasalar Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Ağaoğlu, Fleetcorp CEO'su Dr. Barbaros Çıtmacı, Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer, Actus Portföy Yönetimi Yatırım Komitesi Üyesi Murat Sağman ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat da konuşma yaptı. - GAZİANTEP