"Anadolu Kadınları Bir Bacıyan-ı Rum Hikayesi" tiyatro oyunu İzmir'de sahnelendi

22.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:20

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından hazırlanan, dünya tarihinde eşi olmayan ve 13'üncü yüzyılda Anadolu'da kurulan "Anadolu Kadınları Teşkilatı"nı anlatmak ve öğretmek amacıyla "Anadolu Kadınları Bir Bacıyan-ı Rum Hikayesi" adlı tiyatro oyunu İzmir'de sahneye konuldu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Bornova Necdet Aydın Salonu'ndaki oyun öncesi Bacıyan-ı Rum hakkında bilgi veren Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, bu teşkilatın Türk tarihi ve kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Bacıyan-ı Rum'un "Anadolu Bacıları" anlamına geldiğini aktaran Kırpık, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun fethine giden gaziler ve onların kurmuş olduğu teşkilat. Osmanlı Devleti kurulurken birtakım toplumsal sosyal sınıflara sahiptiler. Bu sınıflardan 4 ana gruptan bahsediliyor: Ahiyan-i Rum, Gaziyan-i Rum, Abdalan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum. Savaşta ve barışta üzerlerine düşen sorumluluklar olduğunu tarih kaynakları aktarıyor. Burada Bacıyan-ı Rum'un lideri olarak kabul edilen Fatma Bacı'nın karakterini canlandırmaya çalışıyoruz. Onun şahsında Anadolu bacılarının vaktiyle yapmış olduğu kahramanlıklara ve anlamaya işaretler veriyoruz. Bacıyan-ı Rum bizim her anlamda sosyal eğitim ve üretim müesseselerimizin başında geliyor."

Daha sonra, Uğur İkiz tarafından kaleme alınan, Abdullah Beyaztaş'ın yönettiği ve profesyonel tiyatro oyuncularının rol aldığı oyun seyirciyle buluştu.

Kaynak: AA