Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
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Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı

Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT Ortadoğu Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce Anadolu'da yetişebilecek üzüm çeşitlerinin saptanması için kurulan bağda denenen 18 çeşitten 7'sinin Tokat bölgesinde yetiştirilebileceği belirlendi.

TOKAT Ortadoğu Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce Anadolu'da yetişebilecek üzüm çeşitlerinin saptanması için kurulan bağda denenen 18 çeşitten 7'sinin Tokat bölgesinde yetiştirilebileceği belirlendi.

Tokat Ortadoğu Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla 2011 yılında bağ oluşturdu. Anadolu'da yetişebilecek üzüm çeşitlerinin belirlenmesi için yapılan ve 9 yıl süren araştırma 2020 yılında tamamlandı. Toplam 18 üzüm çeşidi fidanının ekimi yapılırken, bunlardan Trakya ilkeren, Lival, Horoz karası, Victoria, Mevlana, İtalya ve Palieri çeşitlerinin Tokat bölgesine uygunluk gösterdiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu ürünlerin Tokat çiftçisine tanıtılarak, bölgede üretimlerinin yapılması ve ilin ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. 

Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Duran Kılıç, "Tokat'ta tek tip üzüm yetiştiriciliği vardı. Bu da Tokat'ın yöresel ürünü olan Narince üzüm çeşidiydi. Hasat sadece eylül ayında yapılıyordu. Biz temmuz, ağustos ve eylül aylarında hasat edilebilecek sofralık üzüm çeşitlerimizi bölgemizde yaygınlaştırmak amacıyla bir proje başlattık. Bu projemize ilk 2011 yılında başladık ve kurum arazimize 18 adet sofralık üzüm çeşidi getirdik. 9 yıl boyunca biz bu üzüm çeşitlerinin burada performanslarını kayıt altına aldık ve bu bunun sonucunda burada üstün performans gösteren çeşitlerimizi üreticilerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Bizim incelememiz sonucunda 7 yeni sofralık üzüm çeşidinin bölgemizde iyi performans gösterdiğini belirledik. Bu sayede üreticilerimiz hem çeşit hem de daha erken hasat imkanı bulacak. 'Trakya ilkeren' diye ülkemizin bir çeşidi var. Trakya ilkeren erkenci bir çeşit. Temmuz ayının 15'inden sonra bölgemize hasat yapılabiliyor. Dekardan 2-3 ton üzüm alınabiliyor. Bu seneki hal fiyatı 7-8 liradan satıldı. Bölgemizde çiftçinin bu dönemde böyle bir gelir alması çiftçinin ekonomik düzeyini artıracaktır" dedi. 

Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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