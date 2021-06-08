Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Thodex açıklaması: Şüphelilerin malvarlıklarına el konulmuştur

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin mal varlıklarına el koyma tedbirlerinin geciktiğine ilişkin yapılan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.