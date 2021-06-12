Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" Başladı

Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen 'Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı' Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen ileri seviye "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen ileri seviye "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, AA ve TİKA iş birliğinde 25-27 Mayıs'ta düzenlenen temel seviye habercilik eğitiminde başarılı olan gazetecilerin ve profesyonel medya mensuplarının, eğitime katıldığı bildirildi.

Eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, hızlı değişen ve dönüşen dünyada gazeteciliğin öneminin ve etkisinin arttığını söyledi. Bayraktar, AA Haber Akademisi olarak bu duruma uygun şekilde yeni eğitim içerikleri ve medya eğitim programları oluşturduklarını sözlerine ekledi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA olarak, kadim vakıf kültürü anlayışıyla projeler ve eğitim programları düzenlediklerini belirtti. İngilizce düzenlenen ve 8-11 Haziran'da 4 gün süren eğitim programında, "Gazetecilikte Yeni Trendler", "Pandemi Döneminde Gazetecilik", "Video ve Görüntü Uygulamaları", "Veri Gazeteciliği ve Verilerde Hikayeyi Bulmak", "Veri Yorumlama ve Analizi" gibi dersler yer aldı. 21 ülkeden 98 katılımcının yer aldığı programın son gününde katılımcılar yeni nesil habercilik konularında sunumlar yaptı.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Metin Uca Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Ajansı ve Tika İş Birliğinde Düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 09:33:06. #1.14#

title