Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat, Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polat, beraberindeki gazetecilerle, AA Şanlıurfa bürosunu ziyaret ederek, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

AA'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, habercilik anlamında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Polat, kurulduğundan bu yana tarihe tanıklık eden, Türkiye ve dünyadan haberleri doğruluk ve tarafsızlık ilkesiyle kamuoyuna ulaştıran AA'nın, örnek alınması gereken bir kurum olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA