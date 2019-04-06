Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Vali Tutulmaz mesajında, AA'nın kuruluşunun 99. yılını kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türk milletinin istiklal mücadelesini bütün dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve uluslararası alanda ülkemizin sesi olma görevini başarılı bir şekilde yerine getiren, ayrıca halkımıza tarafsız haber iletme görevini başarılı bir şekilde yerine getiren Anadolu Ajansının 99. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm çalışanlarınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Kaynak: AA