Anadolu Ajansı 99 Yaşında

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Çakacak, mesajında, AA'nın kuruluşunun 99. yılını kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"6 Nisan 1920'de kurulan, kurulduğu yıllarda halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurarak aynı zamanda mukaddes bir görevi de ifa eden ve o günden bugüne ilkeli, güvenilir, tarafsız haber anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı ailesi çalışanlarına sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Kaynak: AA