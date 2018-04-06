Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Gaziantep'te, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla LED ekranlı bilboardlar ile yerel gazete ve radyolarda kutlama mesajları yayımlandı.

Kent merkezindeki Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Kalealtı Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi ile Ay Medya Grup'a ait LED ekranlı bilboardlarda "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" mesajına yer verildi.

Kentte yayımlanan Güneş ve Oluşum gazeteleri de bugünkü sayılarının birinci sayfalarında AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

GRT radyo ve Radyo Zeugma da gün boyunca kutlama mesajı yayımlayacak.