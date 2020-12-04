Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor
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Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor

04.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:00
Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor

ADALET Bakanlığı tarafında adliyelere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartının getirilmesi ile Anadolu Adalet Sarayı'nda bu sabah itibariyle HES kodu uygulamasına geçildi.

ADALET Bakanlığı tarafında adliyelere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartının getirilmesi ile Anadolu Adalet Sarayı'nda bu sabah itibariyle HES kodu uygulamasına geçildi. Adliye personeli haricinde adliyeye giriş yapan avukat ve vatandaşlar, HES kodu ile adliyeye giriş yapabildiler. 

Adalet Bakanlığı tarafında adliyelere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartının getirilmesi ile Anadolu Adalet Sarayı'nda bu sabah itibariyle HES kodu uygulamasına geçildi.  Adliyeye gelen avukatlar ve vatandaşlar, HES kodu ile adliyeye giriş yapabildiler. HES kodu olmayan kişiler ise adliyeye alınmadı. HES kodları merkezi kayıt altına alınan hakim, savcı ve adliye personeli ise HES kodu sorulmadan adliyeye alınıyor. 


Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor
Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor
Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor
Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor
Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor
Anadolu Adalet Sarayı'na girişler HES kodu ile yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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