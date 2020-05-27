Ana Vatanı Çin Olan Katil Arı, Türkiye'de Görüldü! Ana vatanı Çin olan ve katil arı olarak bilinen gal arısı Türkiye'de çeşitli illerde görülmeye başlandı.

Ana vatanı Çin olan ve katil arı olarak bilinen gal arısı Türkiye'de çeşitli illerde görülmeye başlandı. Gal arısı ne demek? Katil arı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Katil Arı Düzce, Yalova ve Bursa Bölgelerinde Görüldü!

Katil arı, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, kestanelerin çiçek açmasını engelliyor. Gal arılarının ağaçların kurumasına yol açtığı bilgisi de paylaşıldı. Kestane balı üreten arıcıların gal arısından dolayı endişe duyduğu söyleniyor.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Derneği Düzce Şubesi Başkanı Aykut Keleş, gal arısı ile mücadele edilmemesi durumunda kestane ağaçlarının tamamıyla kuruyacağını açıkladı.

Aykut Keleş yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Gal arısının ana vatanı Çin olarak bilinmektedir. İlk olarak Bursa taraflarında görünmeye başladı. Yalova, Kartepe ve bu bölgeye kadar geldi. Düzce'den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı.

Bize en büyük zararı, kestanenin çiçek açmasını engellediği için bal alma oranımız düşüyor. Bırakın bal almayı, yakın zamanda yiyecek kestane bile bulamayacağız. Bu olaya detaylı ve tam olarak el atılması gerekiyor.

Buna karşı bir böcek türü geliştirildiğini duyuyoruz. Fakat bu böcek türü buna yetişemiyor. Gal arısı daha hızlı ilerliyormuş. Bekliyoruz, aksi halde ormanlarımız iyice kuruyacak."

Sizler gal arısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!