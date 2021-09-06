Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde "Sefarad Sergisi" ziyarete açıldı
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Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde "Sefarad Sergisi" ziyarete açıldı

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Sefarad Sergisi' ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Kültür Sanat

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Türk Sefarad sanatçılarına ait sergi ziyarete açıldı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Türk Sefarad sanatçılarına ait sergi ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü İstanbul doğumlu sanatçı Terry Katalan'ın üstlendiği "Sefarad Sergisi" Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organizatörlüğünde ve ev sahipliğinde Hollandalı sanatseverlerle buluştu.

33 Türk Sefarad sanatçısının 60 eserinin yer aldığı sergide resim, cam sanatı, heykel, ebru, mozaik, seramik, takı, fotoğraf, yağlıboya ve akrilik resim gibi birçok sanat eseri yer alıyor.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Akın Altay, yine Türkiye'nin desteğiyle 2014'te Barselona'da, 2018'de Londra'da açılan sergiyi bu yıl Amsterdam'a taşıdıklarını belirtti, bunun Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne denk gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sefaradların Türk toplumuyla 529 yıldır bir arada yaşadığını belirten Terry Katalan "Sergi Türkiye'deki Sefaradların Türk kültürüyle olan entegrasyonunu gösteriyor." dedi.

Serginin mottosunu "Çok kültürlü tarihi mirasın izleri" olarak belirlediklerini dile getiren Katalan, Sefaradların İberya yarımadasından çıkıp kendilerine kucak açan Osmanlıya gelişinin izlerinin sergide yansıtıldığını kaydetti.

YEE'nün yanı sıra Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı, ACB Danışmanlık ve Amsterdam Yahudi Müzesi'nin de destek verdiği "Sefarad Sergisi" 12 Kasım'a kadar açık olacak.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Sefarad Sergisi' ziyarete açıldı
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Sefarad Sergisi' ziyarete açıldı
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Sefarad Sergisi' ziyarete açıldı
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Sefarad Sergisi' ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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